Tartaruga in difficoltà a Castro, ricoverata presso il centro di Calimera

La segnalazione da parte di un diportista, mercoledì scorso: l’animale era orbo di un’occhio.

Salvata dopo la segnalazione di un diportista. Una “Caretta caretta” è stata soccorsa presso l’imboccatura del Porto di Castro, lo scorso 21 agosto da parte dei militari della Guardia costiera. L’animale mostrava evidenti difficoltà natatorie tanto da far temere seriamente per la sua incolumità. I militari hanno provveduto al recupero dell’esemplare impiegando una imbarcazione privata. La tartaruga, di 45 cm di lunghezza e di circa 10 kg di peso, presentava una abbondante fauna epibiota e la mancanza dell’occhio sinistro dovuta presumibilmente all’impatto con una imbarcazione. Sul posto è intervenuto anche il servizio Veterinari dell’Asl Lecce Sud Siav C.