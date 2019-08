Sorpresi con la droga al Concertone, in manette due spacciatori

A intervenire i carabinieri della Compagnia di Maglie che li hanno trasferiti presso la casa circondariale di Lecce.

Erano in trasferta a Melpignano, ma non per ascoltare la “pizzica”. A finire in manette per spaccio di droga sono stati due cittadini africani, domiciliati a Bari: Mohamed Doukanda, 32enne e Haruna Sambou, 24enne-

Sono stati sorpresi in flagranza mentre spacciavano stupefacenti. Doukanda aveva con sé 40,7 grammi di marijuana suddivisi in 7 involucri, 14,7 gr di cocaina in 45 dosi e 50 euro, mentre Sambou 33,8 grammi di marijuana suddivisi in 6 involucri, 0,9 gr di cocaina in due involucri e 165 euro.