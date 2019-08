Atti vandalici contro la sede della Lega, la denuncia a Racale

L'episodio denunciato nelle scorse ore.



Foto di Matteo Salvini imbrattata e insulti scritti con bomboletta spray nera: qualcuno ha preso di mira la sede della Lega di Racale e il coordinatore della sezione locale Alessio Parata presenta denuncia pubblicando la foto su Facebook.



“Si possono avere idee politiche diverse e discordanti, non condividere le linee politiche della Lega di Matteo Salvini, ma il vandalismo no assolutamente, non si può né accettare né ignorare. Ogni forma di violenza e vandalismo va condannata - scrive- Comunque noi saremo sempre differenti, faremo politica onestamente senza violenza per nessuno e per nessuna corrente politica. Grazie comunque a tutti quelli, che ci sostengono nel nostro percorso. Nostro malgrado verrà sporta denuncia alle autorità competenti per cercare di risalire ai responsabili di tale atto vandalico!”.