Tricase, ingerisce medicinali per sbaglio: paura per una bimba di due anni

La bambina è stato soccorsa dal 118 e si è ripresa in breve tempo.

Tanta paura per una famiglia di Tricase quando ha scoperto che la figlia di due anni aveva ingerito accidentalmente due pastiglie. L'incidente domestico si è verificato nella serata di ieri: i due genitori, insospettiti dal fatto che mancassero all'appello delle pastiglie hanno poi scoperto che era stata proprio la piccola- inconsapevole del pericolo – ad ingerire i medicinali. Lo stato di salute appariva buono ma per evitare conseguenze hanno deciso ugualmente di chiamare il 118 che ha trasportato la bambina in ospedale in codice rosso. Per fortuna le condizioni della piccola sono rimaste buone durante tutto il percorso di osservazione medica e dunque le conseguenze dell'ingestione accidentale si sono rivelate non gravi.