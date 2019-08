Buone notizie per Taranto: ospiterà i Giochi del Mediterraneo del 2026

Il capoluogo pugliese è stato designato dall'assemblea riunita oggi a Patrasso.

I Giochi del Mediterraneo 2026 si svolgeranno a Taranto. L'ufficializzazione è arrivata oggi da Patrasso dove si è svolta l'assemblea dei Comitato Olimpici dei 26 paesi del Mediterraneo. Si tratta della XX edizione della manifestazione sportiva che vede gareggiare atleti in numerose discipline olimpiche. L'appuntamento è dal 13 al 22 giugno del 2026: le gare si svolgeranno negli impianti della città che saranno rimessi a nuovo grazie ai fondi stanziati per l'occasione e in due nuove strutture che saranno realizzate nei prossimi sette anni.

“Taranto è l’orgoglio di tutta la Puglia e di tutti noi pugliesi. La scelta come sede dei Giochi del Mediterraneo 2026 rappresenta non solo una vetrina internazionale, ma l’evidente dimostrazione che qui, nella nostra regione, abbiamo una visione concreta del futuro. Per la città sarà sicuramente una grande sfida: poter dimostrare agli occhi del mondo le sue bellezze e i suoi talenti. Per troppo tempo Taranto è stata sempre associata ai problemi dell’ambiente e del lavoro. Ora possiamo voltare pagina con questo prestigioso riconoscimento, raggiunto grazie al lavoro del presidente Emiliano e dei vertici regionali di Asset e Coni”.