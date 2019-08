Sottraggono zaino con cellulare e documenti a turista: rintracciati e denunciati

Nei guai tre giovani, originari di Nocera inferiore. Per loro è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

Sono stati denunciati per furto aggravato in concorso tre individui di Nocera inferiore, che, nelle scorse ore, a Baia Verde a Gallipoli, hanno approfittato della distrazione di un turista, per sottrargli, all’interno di un noto lido balneare, uno zaino con cellulare e documenti personali: si tratta di tre soggetti, rispettivamente di 20, 22 e 26 anni.