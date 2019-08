Cento kg di salsicce senza etichetta e carenze igienico-sanitarie: chiusura per paninaro

È accaduto ieri a Baia Verde, dove i carabinieri del Nas di Lecce hanno effettuato un capillare monitoraggio tra i paninari della zona.

Carne priva di etichetta e carenze igienico sanitarie: è quanto rinvenuto dai carabinieri del Nas di Lecce, nei serrati controlli tra i paninari a Baia Verde di Gallipoli, nella serata di ieri.