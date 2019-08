Turisti via dal Salento, comincia il grande esodo: code e traffico da bollino rosso

Disagi sulle strade salentine, dove si registrano lunghe code in uscita. Atteso traffico nel pomeriggio anche in entrata, sulla statale 16, in direzione Melpignano per la Taranta.



I turisti iniziano a rientrare in casa e sulle strade salentine si registrano le prime lunghe code, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti. Particolarmente intenso il traffico sulla statale 101, da Gallipoli all'imbocco della Tangenziale Ovest.

Traffico in entrata, invece, è previsto dal pomeriggio, in direzione Melpignano, dove questa sera si terrà l’ultima tappa del festival Notte della Taranta, con il Concertone finale.



Foto: Protezione civile Salento.