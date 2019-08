Calcinacci si staccano dal balcone di un palazzo: due auto danneggiate

Il crollo nella serata di ieri in via Mazzarella: nessuna persona è rimasta ferita.

Alcuni calcinacci si sono staccati, ieri sera, dal balcone di un palazzo in via Mazzarella, a Gallipoli, precipitando al suolo e danneggiando due vetture che si trovavano parcheggiate in strada.

Fortunatamente, però, nessuna persona è rimasta colpita o ferita nella caduta dei calcinacci: al momento dell’accaduto, infatti, in strada non c’era alcun passante.