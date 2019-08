Marijuana nascosta nello scarico del wc, 27enne finisce in carcere

Per il giovane, già sottoposto ai domiciliari, è arrivato l’aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Finisce in carcere Luigi De Micheli, 27enne di Casarano, già sottoposto ai domiciliari, per l’aggravamento della misura cautelare nei suoi confronti su ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Lecce per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”.