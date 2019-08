Calci, pugni e minacce con coltello al vicino di casa: all'arrivo dei carabinieri tenta la fuga

Nei guai un 40enne di Ugento, che aveva minacciato in diverse occasioni il suo vicino di casa.

È stato arrestato in flagranza di reato ad Ugento per atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale Elvis Stasi, 40enne del posto: l’uomo, per futili motivi, aveva minacciato con un coltello il proprio vicino di casa, dopo che, il giorno prima, lo aveva colpito con calci e pugni, intimidendolo con una pistola in legno da addestramento.