Violenta lite familiare finisce nel sangue: uomo accoltellato, fratello in manette

L’accoltellamento nella serata di ieri dopo una violenta lite familiare: 46enne in ospedale e fratello in manette.

È stato accoltellato al culmine di una lite familiare un 46enne di Palmariggi, finito in ospedale al “Fazzi” di Lecce per le ferite riportate alla spalla, al braccio e al torace. A colpirlo con un coltello da cucina, nella serata di ieri, è stato il fratello, Angelino De Pascalis, 40enne arrestato poco dopo dai carabinieri, intervenuti sul posto insieme al 118, per tentato omicidio aggravato.