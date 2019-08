Sant'Oronzo, gli auguri dell'arcivescovo alla città: "Giorni di speranza e riflessione"

Prendono il via i festeggiamenti patronali a Lecce e l’arcivescovo, monsignor Michele Seccia, rinnova i suoi tradizionali auguri alla città e alla diocesi.

“Vi auguro buona festa e riflettete sull’insegnamento che sant’Oronzo ci ha lasciato e ci consegna ancora oggi: il martirio è esperienza moderna, contemporanea, non solo di duemila anni fa”: conclude così il suo tradizionale messaggio di auguri monsignor Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, nella giornata che avvia i festeggiamenti in onore del santo patrono di Lecce.

Nel videomessaggio, l’arcivescovo invita cittadini e fedeli a vivere giorni di “speranza per la città” e di “riflessione” per comprendere il senso del proprio impegno per Lecce.