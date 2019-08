"Divertimento sicuro" al Concertone: focus tematico a cura dei vigili del fuoco

L’iniziativa domani mattina, presso le Officine Cantelmo, in concomitanza con l’evento clou del festival Notte della Taranta.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per la promozione e diffusione della cultura della sicurezza, il Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce ha organizzato il seminario “Divertimento sicuro. Focus sulla sicurezza dei grandi eventi dell’estate pugliese”, che si terrà a Lecce nella mattinata di domani, 24 agosto, dalle 9 alle 13.30, presso le Officine Cantelmo, in concomitanza con l’evento clou delle manifestazioni di pubblico spettacolo pugliesi, ovvero il Concerto finale della Notte della Taranta.

Obiettivo dell’incontro di studi, in due sessioni, è fornire una panoramica, basata sia sulla presentazione della normativa vigente che sulla sua applicazione a casi reali – su tutti, il concerto del 1 maggio in piazza S. Giovanni a Roma – dello stato dell’arte nella gestione di manifestazioni di pubblico spettacolo che vedono la partecipazione di grandi folle. Si entrerà nello specifico delle misure di safety messe in campo in occasione di eventi con elevate criticità per poi focalizzarsi sugli esempi concreti, qui in Puglia, di applicazione della normativa del settore, in questa estate 2019: la tappa del Jova Beach Party a Barletta e la Notte della Taranta che attira centinaia di migliaia di persone nella spianata dell’ex Convento degli Agostiniani a Melpignano.