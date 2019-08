In Piazza Libertini torna il "Premio alle Eccellenze Città di Lecce"

Domani, dalle ore 21, l’evento presentato da Giovanni Conversano. Interverranno anche Matteo Cazzato, il Lecce Calcio, la Lupiae Basket e numerosi ospiti. In passerella la top model Giada Pezzaioli.

Sergio Sylvestre e Matteo Cazzato sono solo alcuni dei nomi che accenderanno i riflettori sulla quinta edizione dell’ambito Premio alle Eccellenze Città di Lecce, in programma sabato 24 agosto nel capoluogo salentino dalle ore 21, in piazza Libertini (ingresso su invito e libero), organizzata dalla Platinum Eventi e Comunicazione di Giovanni Conversano col patrocinio del Comune di Lecce. Un premio riservato a coloro che si sono distinti durante l’anno nella loro attività, ma soprattutto un momento di confronto sulle tematiche sociali ed economiche del territorio nel primo giorno dei festeggiamenti dei Santi Patroni.

Sergio Sylvestre, già vincitore di “Amici” di Maria De Filippi, è un salentino d’adozione che ha scelto di vivere nel Salento, offrendo la sua voce e il suo talento a disposizione della comunità. Matteo Cazzato, invece, reduce dall’ultima edizione di “Amici”, si esibirà in due brani, l’ultimo dei quali appena uscito in collaborazione con i Sud Sound System.

Musica, danza, pizzica, sfilate e tanti momenti di riflessione tra ospiti illustri che saliranno sul palco per premiare e per essere premiati: giornalisti, docenti universitari, imprenditori, professionisti, sportivi e tanti altri. Interverranno anche il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, l’assessore Paolo Foresio, l’assessore regionale Loredana Capone e poi il vicepresidente del Lecce Calcio, Corrado Liguori, il presidente della Lupiae Lecce di pallacanestro, Nico Renna e diversi imprenditori.

Mattatore della serata sarà come sempre Giovanni Conversano. La manifestazione per il secondo anno consecutivo sarà trasmessa in diretta televisiva da Antenna Sud e Canale 85 grazie alla collaborazione col gruppo editoriale che fa capo a Mino Distante: alle 21 ci sarà un’anteprima col talent canoro Carisma e alle 21,30 inizierà lo spettacolo.