Scontro tra auto e scooter, 22enne sorpreso senza patente e assicurazione

Nei guai un giovane brindisino, che, nella notte, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente è stato trovato senza patente di guida (mai conseguita) e copertura assicurativa per il ciclomotore su cui viaggiava.

Coinvolto in un incidente stradale, a bordo di un ciclomotore, viene trovato senza patente, mai conseguita, e senza copertura assicurativa: finisce nei guai un 22enne brindisino, sorpreso dai carabinieri, nel corso dei rilievi successivi al sinistro stradale avvenuto in via Umbria.