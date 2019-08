Forza Italia, Mazzotta assicura: "Non risentiremo della scissione coi Totiani"

Il Coordinatore provinciale di Forza Italia Paride Mazzotta tira le somme a margine della riunione del Direttivo provinciale del partito azzurro dopo la decisione di alcuni forzisti di seguire il progetto del governatore ligure.

“Mi ritengo più che soddisfatto dell'esito dei lavori del Direttivo provinciale di ieri. Abbiamo condotto un dibattito interno tanto chiarificatore quanto proficuo che ci consente di ripartire più forti di prima".

Il Coordinatore provinciale di Forza Italia Paride Mazzotta tira le somme a margine del Direttivo provinciale del partito azzurro tenutosi nel pomeriggio di giovedì: "Siamo già pronti per i prossimi appuntamenti elettorali e ci metteremo presto al lavoro sulla lista da presentare alle elezioni regionali - prosegue - Questa riunione del Direttivo, tuttavia, era necessaria per comprendere chi continua ad aderire convintamente al progetto di Forza Italia e chi invece ha deciso di intraprendere un altro percorso. E a tal proposito, sono più che tranquillo che il Partito non risentirà della scissione con i totiani".