Il Toro indossa il papillon: serata di gala con sponsor e stampa

Al Piccadilly Suites and Rooms (Santa Maria al Bagno) la presentazione ufficiale della Frata "Andrea Pasca" Nardò versione 2019/20. "Miglioreremo ancora", è l'obiettivo comune.

Serata di gala per la Frata "Andrea Pasca" Nardò. Mentre si avvicina la terza stagione consecutiva in Serie B per i granata, lo scorso 22 agosto, al Piccadilly Suites and Rooms (Santa Maria al Bagno), splendida location con vista mozzafiato sul mare, si è tenuta la presentazione ufficiale esclusivamente dedicata a sponsor e stampa.

Il responsabile della comunicazione, Lorenzo Falangone, ha presentato ad una folta platea l'organigramma societario, il roster 2019/20 e le divise ufficiali (nei colori bianco, granata e nero) griffate come di consueto Giemme Sport, in una serata fortemente voluta dall'ufficio marketing della società, che vede in Gabriele Durante nuovo responsabile, per aumentare il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli sponsor.

Ha aperto le danze della serata il sindaco Giuseppe Mellone, che ha sottolineato come "i lavori che riguardano la costruzione del nuovo palazzetto dello sport in via Cuoco prenderanno il via nel mese di novembre, segnando una storica rivoluzione sportiva per la comunità neretina".

"Abbiamo lavorato un’estate intera per strutturarci a 360° - ha aggiunto il presidente Ivan Marra - andando a migliorare ogni aspetto del nostro club. Siamo fermamente convinti, infatti, che i risultati del campo siano lo specchio e la finalizzazione di ciò che c’è dietro, del lavoro di tutte le componenti del club". "Ecco, in questo senso - gli ha fatto eco il patron Carlo Durante - siamo intervenuti per strutturarci meglio, colmare alcune lacune e migliorare altri aspetti, nel segno di un percorso di crescita che ci vede sempre più proiettati verso nuovi orizzonti. Un ringraziamento particolare al nostro dirigente Angelo Pasca, che non ha attraversato un periodo semplice ma che mai ha fatto mancare la sua vicinanza".

Gabriele Durante e lo stesso Lorenzo Falangone hanno quindi evidenziato l'importante di lavorare a braccetto con gli sponsor, che credono ed investono nel progetto sportivo della Frata "Andrea Pasca" Nardò. Lato comunicazione, il livello di coinvolgimento su tutti i canali social del club è estremamente positivo e a breve sarà presentata la nuova veste grafica del sito, mentre si è ribadito come quello granata sia l'unico club di Serie B a realizzare le dirette dei match in casa ed in trasferta, peraltro senza affidarsi ad agenzie esterne ma potendo contare solo sulle proprie competenze interne.

L'head coach Gianluca Quarta ha ribadito invece che "l'obiettivo è ripartire dalle emozioni del primo storico sbarco nei playoff della passata stagione. Leggo quotidianamente negli occhi dei ragazzi lo spirito giusto, sono convinto che anche quest'anno potremo divertirci, dire la nostra ed imprimere al nostro club, che ha evidentemente la freccia rivolta verso l'alto, un nuovo impulso di miglioramento. La gente di Nardò è straordinaria, resto sempre colpito dalla passione e dall'affetto del nostro pubblico".

Per la Frata "Andrea Pasca" Nardò è un nuovo inizio. E le premesse per un futuro ancor più radioso non mancano di certo.