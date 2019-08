Serie A, attesa finita: si parte. Inter-Lecce all'arbitro La Penna

Match inaugurale del campionato sarà Parma-Juventus di domani pomeriggio. Inter-Lecce, posticipo di lunedì sera, è affidata a La Penna di Roma 1.

L’attesa è finita. Domani alle ore 18 prende il via ufficialmente la stagione di Serie A 2019/20 con l’anticipo del Tardini di Parma tra i ducali e i campioni in carica della Juventus. Il match serale si giocherà al Franchi di Firenze tra Fiorentina e Napoli. Tutto il programma della prima giornata, poi, si giocherà per intero alle 20.45 di domenica con le uniche due eccezioni delle gare del Friuli tra Udinese e Milan (ore 18) e di quella di San Siro tra Inter e Lecce di lunedì sera, arbitrata dal signor La Penna della sezione di Roma 1.

Anche nell’ultimo campionato giocato dal Lecce in Serie A, il 2011-12, il match d’esordio fu Inter-Lecce ma poi quella gara fu posticipata per lo sciopero dei calciatori e fu recuperata a dicembre (4-1). Nei fatti, i giallorossi esordirono l’11 settembre 2011 perdendo per 2-0 in casa dall’Udinese. Nello scorso torneo di Serie B, invece, la squadra di Fabio Liverani fu protagonista di un pirotecnico 3-3 in quel di Benevento, dopo essere stata in vantaggio di tre reti sino al 69′.

Il programma completo della prima giornata con le relative designazioni arbitrali:

sab. 24/08 h 18

Parma-Juventus: Fabio Maresca di Napoli (Valeriani-De Meo; IV Piccinini)

sab. 24/08 h 20.45

Fiorentina-Napoli: Davide Massa di Imperia (Tegoni-Alassio; IV Doveri)

dom. 25/08 h 18

Udinese-Milan: Fabrizio Pasqua di Tivoli (Vivenzi-Ranghetti; IV Maggioni)

dom. 25/08 h 20.45

Cagliari-Brescia: Eugenio Abbattista di Molfetta (Paganessi-Bresmes; IV Illuzzi)

Verona-Bologna: Antonio Giua di Olbia (Schenone-Imperiale; IV Di Martino)

Roma-Genoa: Gianpaolo Calvarese di Teramo (Liberti-Cecconi; IV Ros)

Sampdoria-Lazio: Gianluca Rocchi di Firenze (Meli-Peretti; IV Serra)

Spal-Atalanta: Gianluca Manganiello di Pinerolo (Rocca-Pagliardini; IV Baroni)

Torino-Sassuolo: Maurizio Mariani di Aprilia (Santoro-Baccini; IV Ghersini)

lun. 26/08 h 20.45

Inter-Lecce: Federico La Penna di Roma 1 (Giallatini-Prenna; IV Volpi)