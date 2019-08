Boom estivo, in affanno Pronto Soccorso di Copertino, Asl: "A breve ripristinata l'attività"

Il direttore generale della Asl Rodolfo Rollo spiega i motivi dei disagi e tranquillizza gli utenti del presidio.



Boom di accessi e conseguenti disagi per gli utenti del Pronto Soccorso di Copertino ma a breve si ritornerà all’attività ordinaria. La Direzione Generale ASL Lecce chiarisce così le criticità sollevate recentemente in relazione alla situazione del presidio di Copertino: difficoltà legate al fatto che durante la stagione estiva si registra un boom di presenze turistiche e, di riflesso, di accessi nei servizi di emergenza come il Pronto Soccorso.

“Per tale motivo - spiega il Direttore Generale ASL Lecce, Rodolfo Rollo – lo scenario d’intervento si allarga dal singolo presidio all’intera provincia, per cui è necessario provvedere contemporaneamente a diverse incombenze: l’attivazione dei punti di primo intervento nelle marine dell’intera costa, che sviluppa circa 200 km; il potenziamento della rete di emergenza 118; il supporto alle attività dei Centri Hub dei presidi ospedalieri; garantire la necessaria protezione sanitaria nel corso dei grandi eventi programmati nelle varie località, uno per tutti la Notte della Taranta, che richiede addirittura l’allestimento di un ospedale da campo, con uno sforzo importante in termini di risorse umane e mezzi. Nello stesso tempo, è doveroso assicurare a tutti gli operatori di poter godere delle ferie”.