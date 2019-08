Pd- M5S al lavoro per un accordo: tra i papabili premier anche il salentino Bray

L'ex ministro del Governo Letta sarebbe apprezzato dallo stesso Davide Casaleggio.



In attesa delle nuove consultazioni al Quirinale procede tra alti e bassi la trattativa tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle per la costruzione di una nuova maggioranza. Oggi alle 14 è fissato un faccia a faccia dei rispettivi capigruppo. Tra i principali nodi da sciogliere quello della scelta del nuovo presidente del consiglio: secondo le voci informali raccolte in queste ore si dovrebbe trattare di una figura neutrale rispetto ai due partiti. Tra le ipotesi, riferisce il quotidiano Open, ci sarebbe anche quella del salentino Massimo Bray, ex ministro dei Beni Culturali del Governo Letta e attuale direttore della Treccani: “Di estrazione dalemiana, è stato deputato del Pd, ma è molto considerato dai 5 Stelle. Lo stesso Davide Casaleggio l’ha voluto come ospite e relatore alla sua riunione annuale di Sum a Ivrea, in memoria del padre Gianroberto”.