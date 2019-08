Lido balneare abusivo a San Foca, sequestrati 56 ombrelloni

Le atterzzature occupavano 300 mq di spiaggia libera.

Ben 56 ombrelloni e 112 lettini: un lido balneare a tutti gli effetti ma del tutto abusivo è stato scoperto questa mattina all'alba sul litorale di San Foca dagli uomini della Guardia Costiera di Otranto insieme ai carabinieri di Melendugno. Le attrezzature erano state allestite in un'area di circa 300 metri quadrati accanto ad un altro stabilimento balneare in contrasto alle vigenti norme in materia di uso del demanio marittimo.

Il trasgressore, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Le atrezzature balneari destinate al noleggio ed abusivamente collocate sulla spiaggia, quest’ultima quindi sottratta di fatti al pubblico uso, sono state sottoposte a sequestro preventivo. Sono stati quindi consegnati nuovamente alla libera fruizione e pubblico uso i tratti di demanio marittimo abusivamente occupati.