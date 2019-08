A Torre Sant'Andrea l'ultima tappa coi Ballarock

Appuntamento domani al Largo Porticciolo a Sant’Andrea.

Anche quest'anno l'estate Ballaròck si chiude al Largo Porticciolo a Sant'Andrea, venerdì 23 agosto. Start ore 22. L'evento dovrà tassativamente cessare alle 2. Ingresso ovviamente gratuito.

Tutte le volte in cui i Ballaròck sono sbarcati sul palco di Sant’Andrea, il largo porticciolo è stato preso d’assalto da centinaia di persone. Ci si aspetta un grande rock party di chiusura per un’estate Ballaròck 2019 che ha registrato il tutto esaurito in tutti i posti della Puglia in cui i due dj salentini si sono esibiti.

GATE 19 e Confine Sant'Andrea hanno voluto assolutamente rinnovare la tradizione.