Oggi e domani a Melendugno la "Sagra dell'olio evo"

Prende il via oggi e prosegue anche domani la “Sagra dell’olio evo”.

Prende il via oggi e prosegue anche domani la "Sagra dell'olio evo" a cura dell’Oleificio Cooperativo “Rinascente Agricola” a Melendugno che, dopo le serate del 23 e 24 luglio scorso, propone due nuovi appuntamenti con il simbolo del Salento, l'olio, questa volta rigorosamente extra vergine di oliva.

Con l'acronimo EVO si distingue questo tipo di olio da quello non extravergine.

L’olio EVO si ricava da olive sane e viene lavorato esclusivamente con metodi meccanici. È ottenuto da olive raccolte senza aver mai toccato il terreno e che non subiscono alcun trattamento a parte il lavaggio e la rimozione delle foglie.

L'appuntamento, a ingresso gratuito, è presso la zona industriale di Melendugno, in via Einaudi. Come sempre, si potranno degustare piatti tipici accompagnati dall'ottimo olio di produzione della cooperativa con un contorno di musica, visite guidate al frantoio e tanti piatti della tradizione.