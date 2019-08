Civico 22, in concerto a Martignano

Appuntamento domani, 23 agosto, in via Roma nel Piazzale antistante sede municipale, a partire dalle ore 21.30.

Nell’ambito degli eventi dell’estate 2019 il Comune di Martignano presenta il concerto dei Civico 22. Nato dalla fusione stilistica degli artisti Patrik Ippazio Rizzello e Giacomo Filippo Casciaro il progetto Civico 22 si è scoperto essere un contenitore di identità musicali delle terre del sud del mondo.

Civico 22 si presentano come nuovi attori della musica cantautoriale italiana e salentina puntando a distinguersi per la naturalezza stilistica, che arriva al cuore e all’anima di chi decide di ascoltare questo nuovo genere, intinto nelle emozioni. Uno stile musicale che abbatte i muri del consueto e costruisce un ponte tra le diverse espressioni musicali creando un abbraccio tra la cultura musicale del sud e il resto del mondo. Un progetto ambizioso nato sulle note dell’irrefrenabile sentimento di Casciaro e Rizzello che nella musica hanno trovato il modo per sprigionare la loro creatività rompendo gli argini della quotidianità.

Ingresso gratuito.