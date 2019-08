Stadio, superata la capienza dell'area disabili: nuovo pass per la Est

La decisione della società per non penalizzare i numerosi tifosi che vogliono assistere alle partite del Lecce.

L’U.S. Lecce comunica che, per la stagione sportiva 2019/20, sono state emesse, a titolo gratuito, più di 400 tessere a favore dei Disabili con Accompagnatore.

Per questa stagione calcistica, viste le numerose richieste pervenute da parte di non deambulanti, che superano del doppio la capienza massima dello spazio riservato e per non penalizzare alcuno, è stato deciso di concedere dei Pass riservati ad ogni singolo richiedente (ed al proprio accompagnatore) che permetterà l’accesso a gare casalinghe alternate. Gli aventi diritto prenderanno posto nella nuova zona parterre a loro riservata della Tribuna Est.

L’accesso, come di consueto, avverrà tramite la Porta n. 8 (ingresso disabili) e nella parte Inferiore della Tribuna Est prenderanno posto i deambulanti.

Sarà, inoltre, assicurato, come per il passato, il servizio con ambulanza e assistenza di personale facenti parte della C.R.I sez. di Lecce.

Le tessere saranno distribuite a partire da sabato 24 e fino a venerdì 30 agosto (domenica esclusa) dalle ore 17:00 alle ore 20.00.