Lavoratori in nero nell'azienda di produzione ortaggi, denunciato 52enne

Per l'uomo sono scattate sanzioni per oltre 14mila euro.

Ancora controlli della task force provinciale “anticaporalato”. I militari del Nil di Lecce insieme ai colleghi della stazione di San Cesario hanno denunciato N.C., un 52enne residente a Lequile titolare di una ditta di produzione di ortaggi.

I carabinieri hanno verificato che l'uomo impiegava nella sua attività quattro lavoratori senza sottoporli preventive visite mediche, due lavoratori in nero e un lavoratore straniero privo del permesso di soggiorno per lavoro. L' attività imprenditoriale è stata sospesa e al 52enne sono state contestate violazioni amministrative per complessivi 9.500 euro e ammende penali per altri 4.912 euro. Contestualmente sono stati attivati gli enti previdenziali e fiscali.