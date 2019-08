"Fiocco verde" a Pescoluse: nate le prime 25 tartarughine

Il nido è stato vegliato e protetto per giorni dai volontari.



Dopo l'attesa e le mille attenzioni per evitare incidenti e ostacoli è arrivato finalmente il momento della schiusa per 25 delle uova di tartaruga Caretta Caretta deposte sulla spiaggia di Pescoluse, marina di Salve.

La notizia è data dal Centro Recupero Tartarughe Marine di Calimera che ringrazia i volontari, coordinati dal team guidato da Piero Carlino, che hanno vegliato sui nidi.



Foto Museo di Calimera Naturalia