Choupo-Moting si è convinto, operazione ai dettagli? Ceduto Felici

Felici si è trasferito a titolo temporaneo al Palermo. In rosanero potrebbe raggiungerlo anche il siciliano Saraniti, altro elemento in uscita



Si muove qualcosa nel mercato attaccanti del Lecce. Dalla Francia arriva la propensione di Eric Choupo-Moting ad accettare l’offerta di prestito secco al club giallorosso.

Il camerunense del Paris Saint-Germain avrebbe infatti dato il suo assenso al trasferimento nel Salento dopo dieci giorni di riflessione. La palla passa ora nuovamente alle società, che a questo punto potrebbero definire i dettagli dell’affare che regalerebbe a mister Liverani un elemento eclettico ed utilizzabile in vari punti della linea avanzata con differenti moduli.