Salento "a mollo", afa alle stelle: ma da oggi arrivano i primi temporali pomeridiani

Salento nuovamente "a mollo": si torna a soffrire per gli alti valori di umidità relativa che, uniti alle temperature relativamente alte anche di notte e di primo mattino (minime, questa mattina, generalmente superiori a 20° con picchi persino oltre 23°-24°), rendono il clima particolarmente afoso.

In figura, i valori di umidità relativa misurati attualmente dalla rete MeteoNetwork: afa intensa su tutto il Leccese e zone orientali del Brindisino.

Decisamente meglio sul Tarantino, in particolare sui settori occidentali, dove l'umidità relativa è tra il 40%-60%.

Cielo "a pecorelle" questa mattina su parte del Salento a causa di un tappeto di cirrocumuli in arrivo dall'Adriatico: è il segnale di un timido cambiamento delle condizioni atmosferiche con il progressivo cedimento in quota del promontorio subtropicale africano e la conseguente instabilizzazione della colonna d'aria.

A partire da oggi, infatti, il tempo sarà caratterizzato da una crescente variabilità pomeridiana, che potrà dare luogo a rovesci sparsi.

Al momento, tuttavia, siamo ancora lontani da un vero cambiamento e le temperature, probabilmente fino a fine mese, si manterranno ben oltre le medie del periodo.



