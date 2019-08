Tutto pronto per il Concertone: ecco come funzionerà la viabilità

Sabato traffico veicolare interdetto all’interno del Comune di Melpignano. Evento accessibile al 100% ai diversamente abili.

Predisposto il piano traffico per garantire un regolare accesso e deflusso da Melpignano il giorno del Concertone Finale del festival itinerante “La Notte della Taranta”. A partire dalle 8.30 del 24 agosto sarà interdetto il traffico veicolare all’interno del Comune di Melpignano. Anche l’accesso alla zona parcheggi nella zona industriale sarà consentito solo previa prenotazione (sul sito parkforfun.it ) e sarà sottoposta a controllo ai varchi.

Sono due gli accessi previsti per le auto, l’ingresso Sud che sarà aperto dalle ore 8.30 alle ore 24 e l’ingresso Nord, aperto dalle ore 8.30 alle ore 21. È infine previsto anche un servizio di trasporti privato Busforfun, per ogni informazione consultare il link.

La Notte della Taranta sarà accessibile al 100% ai diversamente abili: grazie alla collaborazione con L'Integrazione Onlus, Soc. cooperativa “La Notte della Taranta” metterà a disposizione uno staff di operatori qualificati per l'assistenza alle persone con disabilità, un servizio di infoline per dare informazioni prima e durante l'evento (n. 1 mail e n. 2 numeri di telefono), un servizio di prenotazione del proprio posto all'interno dell'area (con badge uninominali).

Il varco di ingresso riservato alle persone con disabilità si trova in Via Salento, il personale saprà indirizzare le auto munite di contrassegno verso i parcheggi dedicati.

Nell'area riservata è consentito l'accesso ad un solo accompagnatore per persona disabile (salvo casi di comprovata necessità); si consiglia di arrivare entro le ore 20.00 - 20.30 e si raccomanda di avere il badge di prenotazione a portata di mano (sullo smartphone o stampato). Per offrire un servizio di qualità a tutti, i posti prenotati saranno garantiti a chi arriva entro le 21.00, superato questo orario saranno assegnati anche ai non prenotati in ordine di arrivo. Per richiedere il proprio badge e prenotare un posto per sé e per il proprio accompagnatore all'interno dell'area disabili, la persona disabile potrà facilmente inoltrare la propria richiesta attraverso questo modulo: