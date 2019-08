Bertoli e Dell'Anna a Patù per una notte di solidarietà e accoglienza

L’evento, in programma venerdì 23 agosto, in Piazza Indipendenza a Patù.

La rassegna degli eventi estivi di Arci Lecce fa tappa a Patù, con un programma ricco di iniziative promosso in collaborazione con il Comune di Patù e il progetto Siproimi gestito da Arci, per ribadire i valori della solidarietà verso chi fugge da guerre, fame e persecuzioni, con l’obiettivo di creare una comunità responsabile, cosciente e consapevole attorno alle tematiche della migrazione.

Una serata all’insegna dell’interazione culturale per ricordare e approfondire il lavoro di chi opera nell’ambito dell’accoglienza, per riportare il focus sul valore reale dell’umanità grazie alle testimonianze di chi vive tutti i giorni la difficoltà dell’integrazione al tempo del decreto sicurezza.

Ad aprire la serata venerdì 23 Agosto in Piazza Indipendenza a partire dalle 19.30 un incontro dedicato al ruolo della cultura come strumento per costruire una nuova identità collettiva che ci permetta di superare gli ostacoli posti dai decreti sicurezza, provando a costruire l’alternativa alle politiche xenofobe di un governo disinteressato alla risoluzione delle vere cause che spingono i flussi migratori verso l’Europa.

Il dibattito moderato da Lorenzo Zito (Giornalista e operatore Arci) vedrà la partecipazione di monsignor Vito Angiuli (vescovo della diocesi di Ugento e S.M. di Leuca), Sara Prestianni (Arci Nazionale - settore immigrazione), Fabio De Nardis (Sociologo e docente Unisalento), Ernesto Abaterusso (consigliere regionale) e Guglielmo Cataldi (Procuratore Aggiunto D.D.A.). Porteranno i saluti istituzionali Anna Caputo (presidente di Arci Lecce) e Pina Leo (vicesindaco di Patù).

«Un momento storico particolare che ci chiede di mettere ancora più passione e impegno nella sensibilizzazione dei territori nei quali siamo presenti», dichiara Anna Caputo, presidente Arci Lecce «contro la politica del respingimento, dell’egoismo, della negazione dei diritti volgiamo proporre un modello d’inclusione e di solidarietà che produce ricchezza sociale, culturale ed economica. I paesi che ospitano gli Sprar trattengono nei loro territori le economie derivanti da affitti, manutenzioni, acquisti di vitto e abbigliamento, assunzioni».

Per tutta la serata sarà il Grande Lebuski, personaggio eccentrico e stravagante con le sue abilità clownesche, mescolate a tecniche circensi, a catturare il pubblico facendolo entrare nel suo mondo bizzarro. Un’elevata e coinvolgente comicità che invaderà le strade di Patù parodiando l’uomo ed i suoi comportamenti, ci mostrerà la verità e l’aspetto clownesco che c’è in ognuno di noi. A partire dalle 21.30, con un piede nel rock e uno nella canzone d'autore, l’atteso concerto di Alberto Bertoli accompagnato da I Giullari porterà sul palco l’ultimo album “Stelle”, un disco pieno di belle canzoni, dirette, immediate, autentiche, nelle quali racconta storie in cui è facile riconoscersi, e lo fa con notevole grinta e impegno.