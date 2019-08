NdT, sul palco di Melpignano un semicerchio di luci salentine

Saranno anche quest’anno le luminarie di Mariano Light ad accendere la lunga notte del Concertone finale del 24 agosto a Melpignano.

Giochi di luci, effetti straordinari e colori strettamente legati alla tradizione delle feste salentine per illuminare il mega palco allestito nel piazzale antistante l’ex Convento degli Agostiniani. La scenografia sul palco rappresentata un tamburello per metà illuminato, l’altra metà è rappresentata dal pubblico.

Solo insieme, unendo il semicerchio del diametro di 18.60 m e alto 5.70m con il pubblico presente al Concertone, si forma il cerchio perfetto, la ronda dove nessuno resta escluso.

Per realizzare la scenografia sono state utilizzate 21.000 lampade led, 34.000 rgb pixe. Ci saranno infinite possibilità di giochi di luce, i colori che emergeranno sul palco sono quelli delle luminarie tradizionali e gli stessi della nostra terra (blu, giallo, rosso, bianco). Sono stati necessari 25 giorni di progettazione per la scenografia, 34 h di 9 operai per il montaggio e naturalmente tanta passione, la stessa che da 120 anni caratterizza Mariano Light, ambasciatrice di cultura salentina nel mondo, come La Notte della Taranta.