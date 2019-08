Nel ricordo di Fabrizio Aspromonte una Rock Room per i ragazzi malati di cancro

Una serata in ricordo del dj tricasino prematuramente scomparso che raccoglierà fondi per la realizzazione di una rock room per i ragazzi che affrontano le cure oncologiche.

Una rock room per i ragazzi malati di cancro, che affrontano le cure oncologiche: è l’obiettivo della serata in memoria di Fabrizio?Aspromonte, il dj tricasino prematuramente scomparso nel gennaio 2018, che si terrà oggi, mercoledì 21 agosto al Mamma Li Turchi di Tricase Porto. Per l’occasione, si esibiranno Dj salentini e non, mentre l’incasso sarà totalmente utilizzato per la realizzazione del progetto in favore di adolescenti e giovanissimi che affrontano cure oncologiche.

L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione Lorenzo Risolo con in testa la presidente Sonia Chetta che ha accettato la proposta dell’Associazione Fabrizio Aspromonte. Alla consolle si alterneranno Frank Di Rienzo, Marcello Melica, Steven The Prince, Giuseppe Scarlino, Elvix Dj, Julian Mc Cain e Diego Riveira.