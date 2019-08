Ombrelloni segnaposto, imperversa il malcostume: la segnalazione da Poto Cesareo

Una lettrice ci scrive e ci mabda le foto della situazione questa mattina alle 9 sulla spiaggia.

Ombrelloni in prima fila vista mare con tanto di sedie ma dei bagnanti neanche l'ombra. Un fastidioso malcostume che riguarda molte spiagge salentine e che fa infuriare quanti si svegliano presto per garantirsi un angolino sulla spiaggia ma lo trovano già occupato da chi arriverà comodamente più tardi.

Oggi una nuova segnalazione ci è arrivata da Porto Cesareo.

“Mi trovo sulla spiaggia libera adiacente a lido Max a Porto cesareo – scrive una lettrice - ogni giorno è la stessa storia: ombrelloni vuoti che occupano la spiaggia. È insostenibile: come procedere in una situazione del genere? Ho provato a chiamare alla Capitaneria di Porto i quali mi hanno detto di chiamare la Polizia Municipale di Porto Cesareo che non risponde ancora alle telefonate.