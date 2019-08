Lecce, mercato tra incognita attacco e nuove idee a centrocampo

Davanti Choupo-Moting, Mitroglou e Yilmaz idee non tramontate ma il tempo stringe. In mezzo si segue Valzania, e c'è anche Hiljemark.



Il Lecce ha ancora poco più di dieci giorni a disposizione per rinforzarsi. Come dichiarato da Liverani in persona, è l’attacco il reparto sul quale si stanno concentrando le attenzioni e le risorse del club.

I nomi più accreditati, nonostante non vi siano freschi sviluppi incoraggianti, restano Choupo-Moting, Mitroglou ed il mai tramontato Burak Yilmaz. Per i primi due c’è l’accordo pieno con i club, mentre per il terzo il Besiktas ha innalzato un muro difficile da superare. Non è da escludere, dunque, che in extremis possa arrivare una sorpresa inattesa e di qualità tale da far sognare i tifosi. Chi possa essere questo profilo resta, tuttavia, attualmente un’incognita.