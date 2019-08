Organizzato dal Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento” e Art&Co Gallerie, l'incontro si terrà il 25 agosto alle 20, presso il Salone dell’Episcopio in Piazza Duomo.



"Attingiamo futuro alle nostre radici": appuntamento a Lecce il 25 agosto alle 20, presso il Salone dell’Episcopio in Piazza Duomo, con l'incontro organizzato dal Movimento Culturale “Valori e Rinnovamento” e Art&Co Gallerie.

Introdurranno Tiziano Giurin, gallerista, Presidente Art&Co e Wojtek Pankiewicz, Presidente di “Valori e Rinnovamento”. Art&Co farà omaggio all’Arcivescovo di un dipinto su Sant’Oronzo dell’artista Angelo Savarè, famoso pittore e incisore, molte opere del quale sono presenti in Vaticano ed anche al Quirinale.

Seguirà l’intervento di S.E. Rev.ma Mons. Michele Seccia, Arcivescovo Metropolita di Lecce

Il prof. Andrea Pino, studioso che cura "Ave Orontii", la rubrica di Porta Lecce, portale diocesano, parlerà sul tema “La questione oronziana, storia del culto e prospettive future”.

La questione oronziana, ha affermato il prof. Andrea Pino, è in fondo una tematica davvero profonda. Per tal motivo va accostata con delicatezza e rispetto, senza la presunzione di esser giunti a risultati definitivi. Quello che si auspica perciò è la costituzione di un centro studi regionale che possa mettere in contatto le diverse realtà custodi della memoria del santo.

Tiziano Giurin e Wojtek Pankiewicz, in una nota congiunta, hanno affermato : “Il culto per Sant'Oronzo rappresenta il fattore identitario più profondo e importante della nostra comunità cittadina. La grande devozione per Sant’Oronzo non è mai venuta meno nei leccesi, anche se ormai quasi nessuno più dà questo nome ai nuovi nati. Il 24, 25 e 26 agosto Lecce si unisce gioiosamente attorno al suo Santo patrono. In particolare, è la comunità cristiana che custodisce e porta avanti la pietà popolare che, attingendo alla nostre radici, avvicina a Dio e alla Sua Parola facendoci ritrovare le ragioni della speranza e dell’impegno per costruire un futuro migliore. Art&Co Gallerie e “Valori e Rinnovamento” desiderano alimentare e valorizzare tutto questo che poi si traduce in crescita della nostra comunità cittadina, non solo religiosa, ma anche morale, culturale e civile.”