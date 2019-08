Fiamme al Twin Towers, interviene vigilanza e i malviventi scappano

Le fiamme sono state notate sul pavimento del gazebo del bar, ormai chiuso da molti mesi.



Hanno tentato di dar fuoco al gazebo di un bar di viale Japigia ma l'arrivo di una pattuglia di vigilanza privata li ha “disturbati” e il piano è andato a monte.

Erano le 3:45 quando la pattuglia di vigilanza Alma Roma in servizio nella zona centrale di Lecce ha notato in viale Japigia , all'altezza dell'incrocio con via 95° Reggimento Fanteria una Mini allontanarsi a gran velocità dal bar Twin Towers. Una volta arrivati a ridosso del locale commerciale, chiuso da un anno, hanno notato delle fiamme divampare dal pavimento del gazebo. La guardia giurata in servizio ha fatto partire l'allarme alla Centrale Operativa che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco: in realtà, ha scoperto poco dopo che le fiamme non erano per niente preoccupanti e si sono autoestinte in breve tempo senza l'intervento dei pompieri. Con molta probabilità, i malviventi, disturbati dall'arrivo della pattuglia di vigilanza, non sono riusciti a spargere il liquido infiammabile necessario per dare origine ad un incendio con più gravi conseguenze. Sul posto sono subito intervenute subito le pattuglie della Polizia ed il proprietario del locale per gli accertamenti del caso