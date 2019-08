Spaccio di cocaina a Lecce: 14 arresti, chiudono 4 locali della movida

Gli agenti della polizia hanno agito sotto copertura per 30 giorni fingendosi acquirenti e attraverso telecamere nascoste hanno svelato la fitta rete dello spaccio.



Spaccio di cocaina nella movida leccese: la fitta rette della vendita dello stupefacente è stata smantellata dalla polizia nell'operazione "Pusher 3". Sono 14 le persone arrestate, 13 italiani e un marocchino, a lcuni dei quali contigui ai clan della criminalità organizzata locale.



Ad incastrarli i militari, che per 30 giorni hanno agito sotto copertura, fingendosi acquirenti di cocaina. Il ricorso all’intervento dell’undercover, anche attraverso l’utilizzo di telecamere nascoste, ha consentito di disvelare, in soli 30 giorni, la fitta rete di spaccio presente in ben 4 locali notturni, consentendo di raccogliere gravi elementi indiziari nei confronti dei 14 soggetti arrestati.



L’attività illecita veniva consumata dagli indagati sia nel centro cittadino del capoluogo salentino che in diverse località balneari della provincia anche all’interno di rinomate discoteche.



Le indagini della Squadra Mobile di Lecce e del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, coordinate dalla Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, sono state avviate nel mese di luglio scorso, con il contributo della Direzione Centrale per Servizi Antidroga e del Servizio Polizia Scientifica.

Avviati dalla Questura di Lecce i procedimenti amministrativi finalizzati alla chiusura ex art 100 T.U.L.P.S. dei 4 locali pubblici interessati.