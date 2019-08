Alberghi sold out per il Concertone: nel Salento turisti da America, Australia e Cina

Secondo lo studio del Ciset realizzato insieme a Confcommercio Italia e Agis, ogni euro investito nella realizzazione della Notte della Taranta, ne fa guadagnare 14 al territorio.

Tutto esaurito nelle strutture alberghiere del Salento nella settimana del Concertone de La Notte della Taranta. Lo ha evidenziato il presidente di Federalberghi Lecce, Raffaele De Santis in un’intervista al “Sole 24 ore”.

Secondo i dati forniti da Federalberghi Puglia infatti dal 19 al 25 agosto sono in aumento le prenotazioni nelle strutture ricettive salentine. “Questo dato -spiega Raffaele De Santis presidente di Federalberghi Lecce- è parzialmente in controtendenza rispetto alla lieve flessione di richiesta turistica che si è registrata quest’anno nel periodo estivo. Non solo pienone dunque nella settimana clou dell’evento di Melpignano ma anche un nuovo dato che riguarda i turisti stranieri. Oltre alle consuete presenze dall’Europa e in particolare da Francia e Germania, nel 2019 aumentano le presenze da America, Australia e Cina”.

Il dato complessivo conferma quanto già evidenziato dal rapporto realizzato da Ciset (Centro internazionale di studi sull’economia turistica) insieme a Confcommercio Italia e Agis: “Gli effetti della Notte della Taranta sulla ricettività sono quindi percepiti soprattutto nell’appuntamento del concertone finale, che è segnalato da quasi la metà degli operatori del Salento come ragione di aumento delle prenotazioni”.