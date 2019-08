Al "M-Eat & Sound" l'energia dei Tamburellisti di Otranto

Tipicità salentine da gustare e musica sul palco di Marina di Mancaversa: la terza serata con ingresso libero, ore 22 c/o Arena del Mare via Riccione.

Continua con grande successo M-eat & Sound, il festival della convivialità che celebra le eccellenze del “Made in Puglia", ospitato fino al 25 agosto all'interno dell'Arena del Mare di via Riccione, a Mancaversa. Il programma della manifestazione promossa dall’Associazione I-Train in collaborazione con il Comune di Taviano e la locale Pro Loco ospiterà sul palco i TAMBURELLISTI DI OTRANTO e i MEGAROCK, per un'altra notte di musica live e tipicità da gustare all'interno delle aree gastronomiche.

I TAMBURELLISTI DI OTRANTO sono un progetto del maestro Massimo Panarese, che da anni lavora con estrema sensibilità e professionalità per avvicinare i bambini ed i ragazzi alla musica, trasmettendo le radici musicali e le tradizioni del Salento. Sul palco canto, danza, fisarmoniche, organetti e tamburelli faranno riecheggiare il potente ritmo della passione salentina, reso ancora più magico dall'età degli interpreti.

A seguire tornano sul palco, dopo il successo delle precedenti edizioni, i MEGAROCK, cover band tutta salentina che propone i brani più famosi del panorama rock nazionale ed internazionale. Sul palco saliranno Giampaolo Mega (voce e chitarra acustica), Francesco Mega e Gianni Cazzella (chitarre), Enea Mangia (basso) e Luigino De Tommasi (batteria).