Cutrofiano, a "Storie d'autore" il libro di Gabriella Genisi

Ultimo appuntamento con “Cutrofiano incontra”: domani, 21 agosto appuntamento con Gabriella Genisi e il suo libro Pizzica Amara.

Quarto e ultimo appuntamento della rassegna letteraria “Storie d’autore. Cutrofiano incontra”, tra gli appuntamenti più importanti dell’estate cutrofianese. La rassegna, il cui direttore artistico è lo scrittore Marcello Introna è organizzata da Fernando Alemanni e Marcella Rizzo dell’associazione culturale Fermamente con il patrocinio del Comune di Cutrofiano.

Il 21 agosto è la volta della scrittrice barese Gabriella Genisi, ideatrice della fortunata serie sul commissario Lolita Lobosco, la poliziotta più sexy del Mediterraneo, definita dalla critica “La Montalbano al femminile”, protagonista di alcuni romanzi pubblicati da Sonzogno: La circonferenza delle arance (2010), Giallo ciliegia (2011), Uva noir (2012), Gioco pericoloso (2014), Spaghetti all'assassina (2015), Mare nero (2016) e Dopo tanta nebbia (2017). Gabriella Genisi è tra le scrittrici di gialli più importanti del panorama letterario italiano. ‘Scoperta’ in occasione del Women’s Fiction Festival di Matera qualche anno fa, l’autrice ha dato vita nei suoi libri a una narrativa ironica, fortemente radicata al Sud con le sue tradizioni, i valori, una narrativa che ha portato alla riscoperta di una tipicità pugliese in grado di conquistare migliaia di lettori in poche pagine.

Il libro che presenterà è Pizzica Amara edito da Nero Rizzoli in cui il commissario Lolita Lobosco, cede per un momento il passo alla salentina Chicca Lopez, giovane maresciallo dei carabinieri. Nel cimitero di un paesino vicino a Lecce, viene profanata la tomba di Tommaso Conte, un ragazzo morto qualche anno prima per un sospetto incidente in moto. Poco tempo dopo, lì vicino, vengono trovati due cadaveri: una ragazza di origini balcaniche dall'identità sconosciuta e la liceale Federica Greco, figlia di un senatore. A indagare c'è il maresciallo Chicca Lopez, giovanissima, salentina, appassionata di moto e fidanzata con Flavia, una compagna piuttosto esigente. Chicca, nel Salento più oscuro delle superstizioni e delle notti della taranta, dovrà combattere l'omertà di una comunità che non vuole incrinare l'immagine di quella terra da sogno.