Ancora paura sulle strade leccesi: due incidenti in poche ore

I due sinistri in viale Lo Re e in via Oberdan. In entrambi i casi non ci sono conseguenze per gli automobilisti.

Ancora incidenti sulle strade del capoluogo: il primo in ordine di tempo, in Viale Lo Re, all’intersezione con via Duca degli Abruzzi; il secondo, in via Oberdan, all’intersezione con via Martello.