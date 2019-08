NdT, Trevisi richiede accesso agli atti: "Necessario chiarire ruolo della Regione"

Il consigliere regionale pentastellato chiede che la Regione Puglia faccia chiarezza sul proprio ruolo nella manifestazione.

Conoscere quali e quante sono le somme che la Regione Puglia investe nella realizzazione dell’edizione 2019 della Notte della Taranta, nonché le ulteriori manifestazioni culturali, musicali, sociali e di comunicazione proposte dalla Fondazione per il sostegno e sviluppo della ricerca sul fenomeno del tarantismo, delle tradizioni grike e salentine, previste anche dal suo Statuto. Sono queste le richieste contenute nell’istanza di accesso agli atti al Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, e alla Fondazione Notte della Taranta, presentata dal consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Antonio Trevisi.

“Ormai l’intento con cui è nata la Notte della Taranta è stato del tutto snaturato. Oggi - spiega il consigliere - assistiamo a un evento che nulla ha a che vedere con la valorizzazione del patrimonio culturale del nostro territorio, obiettivo con cui è nata la Fondazione Notte della Taranta. Per questo, continuo a chiedere in che termini, anche economici, la Regione Puglia abbia contribuito alla realizzazione della manifestazione e quale ruolo ricoprano oggi il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico nell’organizzazione della manifestazione”.

La Fondazione Notte della Taranta ha l’obiettivo di promuovere iniziative autonome e coordinare l’azione dei soci per la valorizzazione e la tutela del territorio salentino. Per questo, la Fondazione, come previsto dallo statuto, cura l'organizzazione e la produzione del Festival "La Notte della Taranta", oltre che l’attività dell'Orchestra Popolare "La Notte della Taranta" e si impegna ad avviare diversi progetti, convegni e pubblicazioni condotti in sinergia con i centri di ricerca diffusi sul territorio salentino e le principali Università italiane e straniere (Università del Salento, IULM di Milano, Università di Ginevra, Università di Perugia, Università di Tours).