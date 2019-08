Matino, la Polisportiva annuncia Carlos Raponi

La Polisportiva Virtus Matino annuncia di aver raggiunto l’accordo con il calciatore Uriel Carlos Raponi.

L’esperto difensore centrale, nato a Rosario (Argentina) il 28 luglio 1984, ha militato in Italia nei campionati di Serie D ed Eccellenza (Nardo’, Massese, Forte Dei Marmi) – nelle ultime sei stagioni ha giocato in Argentina, ultimo club Futbol Club Ferro Carril Sud - Olavarria.

Ecco le dichiarazioni della Presidentessa della Polisportiva Virtus Matino Cristina Costantino: "Dopo una lunga trattativa, siamo riusciti con orgoglio a portare in bianco - azzurro un elemento di assoluto valore come Uriel Raponi che completa la coppia difensiva centrale con Calabuig. Due colpi di mercato che sottolineano, ancora una volta, come il nostro club punti a costruire una rosa di qualità, esperienza ed anche di grande carattere. Il carisma di Calabuig, e la grande forza caratteriale e fisica di Raponi, faranno da guida agli elementi più giovani della rosa che abbiamo scelto in piena sintonia con Mister Branà ed il nostro direttore sportivo Antonio Bruno”.

“Dopo gli sforzi ed il grande lavoro svolto in fase di mercato – ha proseguito -, in queste settimane la squadra è impegnata a lavorare sul campo e proprio dal rettangolo di gioco arriverà la migliore risposta”

Intanto La Virtus Matino, che si appresta a disputare il prossimo Campionato di Promozione, dopo la prima uscita in amichevole sul campo di Ugento Mercoledi 14 agosto 2019 (Risultato 5-5). Queste le amichevoli programmate per questa settimana, contro altri club di eccellenza:

Mercoledi 21 Agosto Otranto – Matino (stadio di Otranto) ore 17