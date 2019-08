Ecocentro di via Valle d'Aosta riapre con quattro giorni di anticipo

Da domani, mercoledì 21 agosto, si potrà di nuovo conferire. Riparte anche il ritiro a domicilio.

L’ecocentro di via Valle d’Aosta, chiuso dallo scorso martedì 13 agosto, riapre domani, con quattro giorni di anticipo rispetto al previsto.

Bianco Igiene Ambientale, infatti, ha comunicato al Comune di aver ottenuto la disponibilità di un impianto in provincia di Brindisi per il conferimento di rifiuti costituiti da oggetti in plastica (tapparelle, stendibiancheria, giocattoli, ecc.) e da rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, tappeti, ecc.), mentre per i rifiuti lignei (mobili, sedie, ecc.) sono in corso di definizione le procedure per il conferimento presso un impianto sito in provincia di Taranto. Nel frattempo il soggetto gestore sta azzerando le giacenze dell’ecocentro per poter poi accogliere i nuovi volumi di rifiuti a partire appunto da domani, mercoledì 21 agosto. Sempre a partire da domani, sarà nuovamente attivo il servizio di prelievo a domicilio degli ingombranti.