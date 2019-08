Scia di fuoco nella notte, in fiamme tre auto

L'incendio scoppiato in un locale fa "strage" di galline a Castiglione d'Otranto.

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale impegnati a spegnere tre roghi d'auto e un incendio accidentale che ha causato la morte di alcune galline. Intorno alla mezzanotte i pompieri sono intervenuti per spegnere l'incendio che ha interessato una Passat parcheggiata a Veglie in via del Mare e dopo poche ore altri due roghi di auto a Castrignano del Capo, in via Montale e a Porto Cesareo in via Trieste: le fiamme, di probabile natura dolosa, hanno interessato una Fiat 600 ed un furgoncino Van. A Castiglione d'Otranto invece i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio accidentale divampato in un locale utilizzato come ricovero per galline, molte delle quale non sono sopravvissute alle esalazioni di fumo. Un altro piccolo incendio ha interessato anche l'ingresso di un'abitazione a Cavallino: in questo caso è stata la disattenzione di qualcuno che ha lasciato accesa una candella citronella.