Meraviglia nello Ionio: avvistato un branco di capodogli

La natura dà spettacolo nel mare del Salento. Quarto avvistamento di capodogli nel 2019 nel Golfo di Taranto: a darne notizia è la Jonian Dolphin Conservation che lo scorso 17 agosto ha avvistato un branco di esemplari nel mar Ionio.



"Dopo i 3 avvistamenti dei mesi scorsi - si legge in un post su Facebook - riecco i grandi cetacei del nostro Golfo. Ben 4 individui presenti, per la gioia dei nostri ospiti a bordo e per il nostro team, dedito ad importanti attività di ricerca attraverso la raccolta di materiale fotografico per identificare gli animali avvistati e per raccogliere importantissimi dati acustici.

Questi grandi animali, così come altre specie di cetacei odontoceti, utilizzano la "ecolocazione" per individuare le loro prede e, proprio l'inquinamento acustico, può essere una grande minaccia per la loro, già precaria, sopravvivenza.

Questa è la nostra missione. Osservare, con rispetto, raccogliendo dati scientifici utili alla tutela delle specie di cetacei del Golfo di Taranto, proteggendo così, l'intero bacino".