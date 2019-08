Nuova fase calda, picco giovedì. Declino stagionale a fine agosto

Già da ieri si è aperta una nuova fase con temperature al di sopra delle medie del periodo. Tale fase decisamente calda, anche se senza particolari eccessi, ci accompagnerà per tutta la settimana e raggiungerà il picco attorno alla giornata di giovedì 22.

Verso la fine della settimana tempo più variabile, con instabilità probabilmente relegata sul Tarantino.

L'aria calda in arrivo in questa prima parte della settimana perdurerà anche nei giorni successivi, mantenendo le temperature su valori superiori alle medie del periodo, in un contesto atmosferico tranquillo salvo possibili disturbi nel weekend.

Il tempo salentino sarà ancora soleggiato, nelle ore più calde del weekend non si esclude della locale variabilità nelle zone più interne.

Il vento sarà ancora debole variabile, tendente a disporsi da NW da venerdì. Temperature stazionarie, clima ancora caldo.