Si è conclusa la parentesi fresca che da prima di Ferragosto aveva caratterizzato il Salento: da stamattina ha preso il via una settimana calda, con temperature in aumento, anche se nella giornata di oggi non sono previsti picchi estremi.

Tempo bello su tutto il territorio, con caldo e con vento debole variabile. Domani e mercoledì nuovo aumento delle temperature.